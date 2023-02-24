Байден проболтался о плане по диверсии на СП, чем расстроил его создателей, заявил Херш
Херш: Байден разрушил тайную операцию создателей плана по подрыву "Северных потоков"
Американский президент Джо Байден сильно расстроил команду, создавшую план по подрыву "Северных потоков", когда в конце января – начале февраля 2022 года публично заявил, что знает, как остановить работу этих трубопроводов. Такие же утверждения делала и замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Об этом в беседе с RT заявил журналист из США Сеймур Херш, который обнародовал ранее материалы об этой диверсии.
"Они оба публично заявили: "Мы знаем, что можем его остановить". Президент сказал это на пресс-конференции: "Мы остановим "Северный поток – 1". После этих его слов был вопрос журналиста <...> Журналист спросил: "Как же вы это сделаете?" [Байден] ответил: "Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать", — рассказал Херш.
По его словам, все эти заявления задокументированы, они звучали в вечерних новостях. Однако план по подрыву "Северных потоков" изначально задумывался как тайная операция. И к тому времени, как Байден раскрыл его, взрывчатка находилась на дне Балтийского моря на протяжении нескольких месяцев, отметил журналист.
Напомним, в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой детально рассказал, как США организовали подрывы "Северных потоков". На подготовку операции у Вашингтона ушло девять месяцев. Пентагон все обвинения отверг. В ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН российский постпред Василий Небензя заявил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.
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