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24 февраля, 06:46

Байден проболтался о плане по диверсии на СП, чем расстроил его создателей, заявил Херш

Херш: Байден разрушил тайную операцию создателей плана по подрыву "Северных потоков"

Американский президент Джо Байден сильно расстроил команду, создавшую план по подрыву "Северных потоков", когда в конце января – начале февраля 2022 года публично заявил, что знает, как остановить работу этих трубопроводов. Такие же утверждения делала и замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Об этом в беседе с RT заявил журналист из США Сеймур Херш, который обнародовал ранее материалы об этой диверсии.

"Они оба публично заявили: "Мы знаем, что можем его остановить". Президент сказал это на пресс-конференции: "Мы остановим "Северный поток – 1". После этих его слов был вопрос журналиста <...> Журналист спросил: "Как же вы это сделаете?" [Байден] ответил: "Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать", — рассказал Херш.

По его словам, все эти заявления задокументированы, они звучали в вечерних новостях. Однако план по подрыву "Северных потоков" изначально задумывался как тайная операция. И к тому времени, как Байден раскрыл его, взрывчатка находилась на дне Балтийского моря на протяжении нескольких месяцев, отметил журналист.

Журналист Херш объяснил, зачем США понадобился подрыв "Северных потоков"

Журналист Херш объяснил, зачем США понадобился подрыв "Северных потоков"

Напомним, в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой детально рассказал, как США организовали подрывы "Северных потоков". На подготовку операции у Вашингтона ушло девять месяцев. Пентагон все обвинения отверг. В ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН российский постпред Василий Небензя заявил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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