Журналист Херш объяснил, зачем США понадобился подрыв "Северных потоков"

США объяснили подрывы "Северных потоков" необходимостью заставить ЕС продолжать поддерживать НАТО. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, который обнародовал ранее материалы об этой диверсии. Он отметил, что целью американского президента Джо Байдена было помешать Германии и Западной Европе запустить трубопровод в работу при наступлении холодов.

"Он [Байден] делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть трубопровод. Немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый, чего Байден не хотел", — пояснил Херш в интервью RT.