Журналист Херш объяснил, зачем США понадобился подрыв "Северных потоков"
Журналист Херш: США объяснили подрыв "Северных потоков" заботой о НАТО
США объяснили подрывы "Северных потоков" необходимостью заставить ЕС продолжать поддерживать НАТО. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, который обнародовал ранее материалы об этой диверсии. Он отметил, что целью американского президента Джо Байдена было помешать Германии и Западной Европе запустить трубопровод в работу при наступлении холодов.
"Он [Байден] делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть трубопровод. Немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый, чего Байден не хотел", — пояснил Херш в интервью RT.
Суть подрыва трубопроводов, по словам журналиста, заключалась в том, чтобы Европа продолжала поддерживать НАТО и поставляла оружие, что "совершенно точно является прокси-войной против России". Херш заявил, что в этом и заключается миссия США в этой операции.
Напомним, в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой детально рассказал, как США организовали подрывы "Северных потоков". На подготовку операции у Вашингтона ушло девять месяцев. Пентагон все обвинения отверг. В ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН российский постпред Василий Небензя заявил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.
ТАСС / Zuma