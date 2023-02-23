Небензя заявил, что виновникам подрыва "Северных потоков" придётся ответить

Устроившим диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" придётся ответить в любом случае. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В ходе чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации дипломат отметил, что вовлечённость западных стран в конфликт на Украине из косвенной всё больше перерастает в прямую, последствия этого становятся заметными повсюду.

"От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва "Северного потока", за который, разумеется, придётся ответить в любом случае", — подчеркнул Небензя.