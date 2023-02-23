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22 февраля, 22:20

Небензя заявил, что виновникам подрыва "Северных потоков" придётся ответить

Устроившим диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" придётся ответить в любом случае. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В ходе чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации дипломат отметил, что вовлечённость западных стран в конфликт на Украине из косвенной всё больше перерастает в прямую, последствия этого становятся заметными повсюду.

Небензя уверен, что расследование Херша по "Северным потокам" достоверно

Небензя уверен, что расследование Херша по "Северным потокам" достоверно

"От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва "Северного потока", за который, разумеется, придётся ответить в любом случае", — подчеркнул Небензя.

Ранее Небензя заявил, что пока складывается впечатление, что Запад не заинтересован в объективном международном расследовании диверсий на "Северных потоках". По словам дипломата, расследования Германии, Дании, Швеции относительно обстоятельств взрывов на газопроводах нацелены на то, чтобы "замести следы" и выгородить США.

Кремль увидел глухую стену нежелания Запада расследовать подрыв "Северных потоков"

Кремль увидел глухую стену нежелания Запада расследовать подрыв "Северных потоков"

В начале февраля журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. Как уточняется в материале, Вашингтон тайно готовился к операции в течение девяти месяцев. При этом Пентагон опроверг информацию об участии в диверсиях на газопроводах.

Обложка ©

t.me / russiaun

Иван Косицын
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