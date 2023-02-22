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22 февраля, 09:57

Кремль увидел глухую стену нежелания Запада расследовать подрыв "Северных потоков"

Песков: Россия продолжит настаивать на честном расследовании подрывов "Северных потоков"

Москва и в дальнейшем будет настаивать на честном расследовании диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия приложит усилия для того, чтобы помешать Западу "замять" данный инцидент и поиск виновных.

Говоря об итогах заседания Совбеза ООН по теме подрыва газопроводов, Песков заявил, что сейчас удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования. Вместе с тем Россия видит "глухую стену нежелания" следствия по этим ЧП со стороны коллективного Запада. Кроме того, Москва наблюдает желание "особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок".

"Мы будем дальше работать, чтобы не позволить им это сделать", — пообещал пресс-секретарь российского лидера.

Также он подчеркнул, что Москва крайне негативно относится к тому, что её не допускают к расследованию диверсий, это мешает найти виновных в инциденте. Песков добавил, что Россия расценивает это как "весьма негативное проявление, которое не способствует поиску истины".

Германия, Дания и Швеция ещё не закончили расследование подрыва "Северных потоков"

Германия, Дания и Швеция ещё не закончили расследование подрыва "Северных потоков"

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что пока складывается впечатление, что Запад не заинтересован в объективном международном расследовании диверсий на "Северных потоках". Он указал на то, что расследования Дании, Швеции и ФРГ относительно обстоятельств взрывов на газопроводах нацелены на то, чтобы "замести следы" и выгородить США.

Обложка ©

Getty Images / Swedish Coast

Александр Юнашев
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