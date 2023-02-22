Кремль увидел глухую стену нежелания Запада расследовать подрыв "Северных потоков"
Песков: Россия продолжит настаивать на честном расследовании подрывов "Северных потоков"
Москва и в дальнейшем будет настаивать на честном расследовании диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия приложит усилия для того, чтобы помешать Западу "замять" данный инцидент и поиск виновных.
Говоря об итогах заседания Совбеза ООН по теме подрыва газопроводов, Песков заявил, что сейчас удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования. Вместе с тем Россия видит "глухую стену нежелания" следствия по этим ЧП со стороны коллективного Запада. Кроме того, Москва наблюдает желание "особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок".
"Мы будем дальше работать, чтобы не позволить им это сделать", — пообещал пресс-секретарь российского лидера.
Также он подчеркнул, что Москва крайне негативно относится к тому, что её не допускают к расследованию диверсий, это мешает найти виновных в инциденте. Песков добавил, что Россия расценивает это как "весьма негативное проявление, которое не способствует поиску истины".
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что пока складывается впечатление, что Запад не заинтересован в объективном международном расследовании диверсий на "Северных потоках". Он указал на то, что расследования Дании, Швеции и ФРГ относительно обстоятельств взрывов на газопроводах нацелены на то, чтобы "замести следы" и выгородить США.
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