Кремль увидел глухую стену нежелания Запада расследовать подрыв "Северных потоков"

Москва и в дальнейшем будет настаивать на честном расследовании диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия приложит усилия для того, чтобы помешать Западу "замять" данный инцидент и поиск виновных.

Говоря об итогах заседания Совбеза ООН по теме подрыва газопроводов, Песков заявил, что сейчас удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования. Вместе с тем Россия видит "глухую стену нежелания" следствия по этим ЧП со стороны коллективного Запада. Кроме того, Москва наблюдает желание "особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок".

"Мы будем дальше работать, чтобы не позволить им это сделать", — пообещал пресс-секретарь российского лидера.

Также он подчеркнул, что Москва крайне негативно относится к тому, что её не допускают к расследованию диверсий, это мешает найти виновных в инциденте. Песков добавил, что Россия расценивает это как "весьма негативное проявление, которое не способствует поиску истины".