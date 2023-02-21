Германия, Дания и Норвегия ещё не закончили расследование подрыва "Северных потоков"

Германия, Дания и Швеция ещё не закончили расследование инцидента на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", следует из письма, распространённого постпредами этих стран в ООН.

"Расследования ещё не завершены <...>. Невозможно сказать, когда они завершатся <...>. Российские власти были проинформированы о ведущемся расследовании", — говорится в сообщении датского МИД.

Страны направили совместное письмо в Совбез ООН по поводу подрыва газопроводов, чтобы "внести вклад в фактическую основу для предстоящих встреч в Совете Безопасности по этому вопросу".