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21 февраля, 17:15

Германия, Дания и Норвегия ещё не закончили расследование подрыва "Северных потоков"

Германия, Дания и Швеция ещё не закончили расследование инцидента на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", следует из письма, распространённого постпредами этих стран в ООН.

"Расследования ещё не завершены <...>. Невозможно сказать, когда они завершатся <...>. Российские власти были проинформированы о ведущемся расследовании", — говорится в сообщении датского МИД.

Страны направили совместное письмо в Совбез ООН по поводу подрыва газопроводов, чтобы "внести вклад в фактическую основу для предстоящих встреч в Совете Безопасности по этому вопросу".

Американский журналист Херш назвал российскую спецоперацию обоснованной

Американский журналист Херш назвал российскую спецоперацию обоснованной

Напомним, в начале февраля журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой описал, как США организовали взрывы на "Северных потоках". На подготовку операции у американцев ушло девять месяцев. В Пентагоне эти обвинения отвергли. В свою очередь РФ запросила проведение заседания Совбеза ООН по вопросу расследования теракта с учётом новых фактов.

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ТАСС / ZUMA

Матвей Константинов
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