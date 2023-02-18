Американский журналист Херш назвал российскую спецоперацию обоснованной

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который проводил расследование о подрыве "Северных потоков", убеждён, что Россия небезосновательно начала специальную военную операцию на Украине. Свою позицию он озвучил в интервью порталу consortiumnews.com.

Херш высказал мнение, что Путин принял это решение, так как были определённые "факторы", в том числе расширение НАТО, перспектива вступления в альянс Украины.

"Мы установили ракеты на границе с Китаем, которые мы называем оборонительными, но которые очень просто переделать в ракеты, которые могут уничтожить Москву в течение 7–8 минут. Так что мы тоже проявили немало агрессии", — подчеркнул Херш.

По его признанию, самая агрессивная в мире страна сейчас — Америка.