Журналист Херш предрёк США колоссальные последствия подрыва "Северных потоков"
Политические последствия подрыва "Северных потоков" будут иметь колоссальный характер для США. Об этом заявил известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.
"Политические последствия будут для нас колоссальны. Байден и его люди в Белом доме отвергли это расследование и продолжают отнекиваться — и при этом получают одобрение в прессе — The New York Times почему-то больше не пишет на эту тему, а вторит властям и игнорирует её", — сказал он.
Херш считает, что в долгосрочной перспективе из-за подрыва газопроводов возможен даже потенциальный выход некоторых стран из НАТО. Но для президента США Джо Байдена важнее продолжать военный конфликт, в котором он не победит, считает журналист.
В штатском и без жетонов: Рассекречено письмо военного о закладке водолазами США бомбы под "Северные потоки"
По мнению Херша, взрывы на трубопроводах — это диверсия против Европы. Одной из их главных целей было показать её полную зависимость от Штатов, уверен публицист.
Напомним, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш известен громким расследованием о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме. Ранее он написал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. В публикации он указал, что Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Пентагон же отверг участие в подрыве "Северных потоков". Позже Херш заявил, что Байден из страха перенёс диверсию с июня на сентябрь прошлого года.
ТАСС / Zuma