Журналист Херш предрёк США колоссальные последствия подрыва "Северных потоков"

Политические последствия подрыва "Северных потоков" будут иметь колоссальный характер для США. Об этом заявил известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.

"Политические последствия будут для нас колоссальны. Байден и его люди в Белом доме отвергли это расследование и продолжают отнекиваться — и при этом получают одобрение в прессе — The New York Times почему-то больше не пишет на эту тему, а вторит властям и игнорирует её", — сказал он.

Херш считает, что в долгосрочной перспективе из-за подрыва газопроводов возможен даже потенциальный выход некоторых стран из НАТО. Но для президента США Джо Байдена важнее продолжать военный конфликт, в котором он не победит, считает журналист.