В штатском и без жетонов: Рассекречено письмо военного о закладке водолазами США бомбы под "Северные потоки"

Анонимный американский военный, принимавший участие в учениях Baltops 2022, поделился новыми свидетельствами причастности США к взрывам на "Северных потоках". Своё письмо он прислал журналисту Джону Дугану, попросившему в 2016 году политубежище в России. По словам адресата, его содержание внушает доверие, так как отправитель прикрепил фото и документы с манёвров, однако просил не публиковать их в целях конспирации.

"Я полностью доверяю письму. В нём содержатся подробности, которые мог предоставить только человек, хорошо знакомый с учениями Baltops 2022 и глубоководным оборудованием. Всё было корректно", — сказал Дуган РИА "Новости".

Согласно рассказу автора письма, 15 июня 2022-го вертолёт доставил на учения американцев, которые "выглядели как группа террористов": имели странные усы, причёски, бороды, гражданскую одежду и были без именных жетонов. Их встретил вице-адмирал Шестого флота ВМС США и люди в штатском. При них, если верить военному, были ребризеры (устройства для дыхания под водой) MK29, заправляемые для глубоководного погружения кислородно-гелиевой смесью, а также нехарактерное для обычных подразделений дорогостоящее оборудование и небольшие ящики.

Они объяснили свои действия проведением учений по разминированию, после чего отправились в отдалённый район, где погрузились под воду на шесть часов. Вернулись необычные гости уже без ящиков, сели в вертолёт и улетели.

"Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов. С новейшими военными системами — три или четыре часа максимум", — пишет автор.