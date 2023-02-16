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16 февраля, 15:47
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В штатском и без жетонов: Рассекречено письмо военного о закладке водолазами США бомбы под "Северные потоки"

Журналист Дуган рассекретил письмо военного с подробностями теракта на "Северных потоках"

Анонимный американский военный, принимавший участие в учениях Baltops 2022, поделился новыми свидетельствами причастности США к взрывам на "Северных потоках". Своё письмо он прислал журналисту Джону Дугану, попросившему в 2016 году политубежище в России. По словам адресата, его содержание внушает доверие, так как отправитель прикрепил фото и документы с манёвров, однако просил не публиковать их в целях конспирации.

"Я полностью доверяю письму. В нём содержатся подробности, которые мог предоставить только человек, хорошо знакомый с учениями Baltops 2022 и глубоководным оборудованием. Всё было корректно", — сказал Дуган РИА "Новости".

Согласно рассказу автора письма, 15 июня 2022-го вертолёт доставил на учения американцев, которые "выглядели как группа террористов": имели странные усы, причёски, бороды, гражданскую одежду и были без именных жетонов. Их встретил вице-адмирал Шестого флота ВМС США и люди в штатском. При них, если верить военному, были ребризеры (устройства для дыхания под водой) MK29, заправляемые для глубоководного погружения кислородно-гелиевой смесью, а также нехарактерное для обычных подразделений дорогостоящее оборудование и небольшие ящики.

Они объяснили свои действия проведением учений по разминированию, после чего отправились в отдалённый район, где погрузились под воду на шесть часов. Вернулись необычные гости уже без ящиков, сели в вертолёт и улетели.

"Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов. С новейшими военными системами — три или четыре часа максимум", — пишет автор.

К слову, на брифинге Baltops 2022 командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк заявил, что в ходе учений планировалась отработка подводного минирования. Но Дугану не удалось связаться с автором письма и подтвердить личность встретившего водолазов высокопоставленного военного.

Журналист Херш узнал, что приказ Байдена подорвать "Северные потоки" был нацелен на Германию

Журналист Херш узнал, что приказ Байдена подорвать "Северные потоки" был нацелен на Германию

Напомним, в начале февраля журналист Сеймур Херш выпустил материал, в котором раскрыл роль Штатов в теракте на "Северных потоках". По его словам, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы, а в действие её привели норвежцы. Он утверждает, что США готовили эту операцию девять месяцев. В свою очередь в Вашингтоне обвинили Херша во лжи. Позже автор рассказал, что президент Джо Байден из страха перенёс подрыв газопроводов, а также объяснил, как к событию готовили водолазов в ходе учений НАТО.

Обложка ©

Getty Images / Danish Defence

Матвей Константинов
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