Херш раскрыл, как готовили водолазов для подрыва "Северных потоков"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в ходе учений НАТО доставило на норвежский корабль декомпрессионную камеру для того, чтобы водолазы могли установить взрывные устройства на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом рассказал автор расследования о подрыве трубопроводов Сеймур Херш, американский журналист.

"ЦРУ доставило на корабль камеру декомпрессии... Подводникам надо было погрузиться на 260 футов (79 метров. — Прим. Лайфа). Это самая мелководная часть Балтийского моря в регионе... между Данией и Швецией… Трубы не только покрыты сталью, но также укрыты слоем бетона, так что взорвать их — это серьёзная работа", — сказал он в интервью порталу democracynow.org.