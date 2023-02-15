Херш раскрыл, как готовили водолазов для подрыва "Северных потоков"
Журналист Херш: ЦРУ снабдило корабль Норвегии камерой декомпрессии для водолазов
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в ходе учений НАТО доставило на норвежский корабль декомпрессионную камеру для того, чтобы водолазы могли установить взрывные устройства на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом рассказал автор расследования о подрыве трубопроводов Сеймур Херш, американский журналист.
"ЦРУ доставило на корабль камеру декомпрессии... Подводникам надо было погрузиться на 260 футов (79 метров. — Прим. Лайфа). Это самая мелководная часть Балтийского моря в регионе... между Данией и Швецией… Трубы не только покрыты сталью, но также укрыты слоем бетона, так что взорвать их — это серьёзная работа", — сказал он в интервью порталу democracynow.org.
Кроме того, Херш отметил, что судно, на которое была доставлена камера, специализируется на противодействии подлодкам. Журналист также назвал "глупой ложью" заявления властей Норвегии о непричастности к взрывам.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Ранее журналист Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы. Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Власти США уже поспешили обвинить Херша во лжи. Позже журналист рассказал, что американский президент Джо Байден из страха перенёс подрыв газопроводов.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE