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15 февраля, 20:44

Херш раскрыл, как готовили водолазов для подрыва "Северных потоков"

Журналист Херш: ЦРУ снабдило корабль Норвегии камерой декомпрессии для водолазов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в ходе учений НАТО доставило на норвежский корабль декомпрессионную камеру для того, чтобы водолазы могли установить взрывные устройства на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом рассказал автор расследования о подрыве трубопроводов Сеймур Херш, американский журналист.

"ЦРУ доставило на корабль камеру декомпрессии... Подводникам надо было погрузиться на 260 футов (79 метров. — Прим. Лайфа). Это самая мелководная часть Балтийского моря в регионе... между Данией и Швецией… Трубы не только покрыты сталью, но также укрыты слоем бетона, так что взорвать их — это серьёзная работа", — сказал он в интервью порталу democracynow.org.

Журналист Херш заявил о заинтересованности Норвегии во взрывах на "Северных потоках"

Журналист Херш заявил о заинтересованности Норвегии во взрывах на "Северных потоках"

Кроме того, Херш отметил, что судно, на которое была доставлена камера, специализируется на противодействии подлодкам. Журналист также назвал "глупой ложью" заявления властей Норвегии о непричастности к взрывам.

Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Ранее журналист Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы. Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Власти США уже поспешили обвинить Херша во лжи. Позже журналист рассказал, что американский президент Джо Байден из страха перенёс подрыв газопроводов.

Журналист Херш узнал, что приказ Байдена подорвать "Северные потоки" был нацелен на Германию

Журналист Херш узнал, что приказ Байдена подорвать "Северные потоки" был нацелен на Германию

Обложка ©

ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Иван Косицын
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