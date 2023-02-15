Журналист Херш узнал, что приказ Байдена подорвать "Северные потоки" был нацелен на Германию

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл новые детали подрыва российских газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Он рассказал в интервью порталу Democracynow.org, что президент США Джо Байден и его команда решились на теракт, чтобы помешать Германии использовать газопровод.

По данным расследователя, американский лидер хотел быть уверенным в поддержке Берлина и Западной Европы на фоне приближения зимы. Он осознавал, что в ЕС могут сдаться и пойти на уступки России, поскольку в морозы "будет тяжело".

"Я не хочу, чтобы немцы сказали: "Мы выходим из игры". Потому что это будет бойня без топлива, наша экономика накроется. "Мы выходим и мы открываем газопровод". Что они и могли сделать. Так что он [Байден] исключил эту возможность", — объяснил Херш.

Он напомнил, что США с момента запуска первого "Северного потока" говорили об угрозе российского газа и дешёвой энергетики для Европы. Вашингтон открыто признавал желание изолировать Россию, это была тема последних десятилетий. Страх Байдена заключался в том, что Европа уклонится от конфликта на Украине, заметил журналист.