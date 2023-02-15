Журналист Херш узнал, что приказ Байдена подорвать "Северные потоки" был нацелен на Германию
Херш: Байден приказал подорвать "Северные потоки", чтобы Германия их не использовала
Место подрыва российских газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Фото © Getty Images / Swedish Coast
Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл новые детали подрыва российских газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Он рассказал в интервью порталу Democracynow.org, что президент США Джо Байден и его команда решились на теракт, чтобы помешать Германии использовать газопровод.
По данным расследователя, американский лидер хотел быть уверенным в поддержке Берлина и Западной Европы на фоне приближения зимы. Он осознавал, что в ЕС могут сдаться и пойти на уступки России, поскольку в морозы "будет тяжело".
"Я не хочу, чтобы немцы сказали: "Мы выходим из игры". Потому что это будет бойня без топлива, наша экономика накроется. "Мы выходим и мы открываем газопровод". Что они и могли сделать. Так что он [Байден] исключил эту возможность", — объяснил Херш.
Он напомнил, что США с момента запуска первого "Северного потока" говорили об угрозе российского газа и дешёвой энергетики для Европы. Вашингтон открыто признавал желание изолировать Россию, это была тема последних десятилетий. Страх Байдена заключался в том, что Европа уклонится от конфликта на Украине, заметил журналист.
Он также назвал последствия подрыва "Северных потоков" для европейцев ужасающими, так как они зависят только от Америки даже в условиях кризиса.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что за подрывом стоят власти США, они тайно готовили эту операцию в течение девяти месяцев. В Вашингтоне же поспешили обвинить Херша во лжи. Позже журналист рассказал, что Байден из страха перенёс теракт.