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15 февраля, 16:43

Совбез ООН экстренно обсудит новые факты по подрыву "Северных потоков"

Полянский: Россия созывает 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на "Северных потоках"

Россия назначила на 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по ситуации с подрывом трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили <...> [провести] 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН", — написал дипломат в своём телеграм-канале.

Как уточнил Полянский, заседание состоится в 15:00 по Нью-Йорку (–5 GMT), по московскому времени — в 23:00.

Журналист Херш анонсировал новый этап расследования о подрыве "Северных потоков"

Журналист Херш анонсировал новый этап расследования о подрыве "Северных потоков"

Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре прошлого года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом спустя неделю после диверсии российская разведка обнаружила в теракте западный след. Уже в феврале журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой заявил, что за подрывом стоят власти США, которые тайно готовили эту операцию в течение девяти месяцев. В Вашингтоне же поспешили обвинить Херша во лжи.

Обложка ©

LIFE / Анна Исакова

Ирина Фальке
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