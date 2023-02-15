Совбез ООН экстренно обсудит новые факты по подрыву "Северных потоков"

Россия назначила на 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по ситуации с подрывом трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили <...> [провести] 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН", — написал дипломат в своём телеграм-канале.