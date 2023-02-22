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21 февраля, 23:42

Небензя уверен, что расследование Херша по "Северным потокам" достоверно

В расследовании американского журналиста Сеймура Херша о диверсиях на трубопроводах "Северного потока" не позволяет сомневаться его репутация. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Дело в том, что 8 февраля благодаря известному американскому журналисту-расследователю, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хёршу мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО Норвегии", — сказал Небензя.

Журналист Херш допустил, что опубликует новые материалы по взрывам "Северных потоков"

Журналист Херш допустил, что опубликует новые материалы по взрывам "Северных потоков"

Журналист на основе фактов и показаний свидетелей убедительно доказал, что американское водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую через три месяца 26 сентября привели в действие норвежцы, добавил дипломат. Все предоставленные Хершом факты позволяют говорить, что подрыв газопроводов представляет собой применение силы способом, противоречащим целями ООН, указал представитель российской стороны.

Напомним, в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой детально рассказал, как США организовали подрывы "Северных потоков". На подготовку операции у Вашингтона ушло девять месяцев. Однако Пентагон обвинения отвергает. Херш также отказался давать показания Конгрессу США о диверсии на "Северных потоках".

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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