Небензя уверен, что расследование Херша по "Северным потокам" достоверно

В расследовании американского журналиста Сеймура Херша о диверсиях на трубопроводах "Северного потока" не позволяет сомневаться его репутация. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Дело в том, что 8 февраля благодаря известному американскому журналисту-расследователю, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хёршу мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО — Норвегии", — сказал Небензя.