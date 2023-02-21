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21 февраля, 16:23

Херш отказался давать показания Конгрессу США о диверсии на "Северных потоках"

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший сенсационные сведения о причастности США к диверсиям на "Северных потоках", заявил, что никогда не будет отчитываться перед американским Конгрессом и продолжит заниматься расследованием данного дела.

"Я не хожу в Конгресс давать показания. Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в Конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа. Я просто пишу. Вы никогда не увидите меня дающим показания перед Конгрессом. Я никогда этого не делал", сказал он в беседе с РИА "Новости".

Херш также отказался выступать в качестве докладчика на заседании Совбеза ООН, потому что "всё ещё пишет кое-что". Он подчеркнул, что просто выполняет свою работу журналиста и не занимается ничем политическим. По его признанию, многие политики зовут его выступить по теме диверсии на газопроводе, но он не соглашается.

"Неважно, что я думаю. У нас полно людей, которые говорят каждый день о том, что они думают. Я просто пытаюсь изложить то, что я знаю", — ответил американец на вопрос, считает ли он, что на ООН оказывается давление, чтобы следствие по взрывам на "Северных потоках" не проводилось.

Американский журналист Херш назвал российскую спецоперацию обоснованной

Американский журналист Херш назвал российскую спецоперацию обоснованной

Напомним, в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой детально рассказал, как США организовали подрывы "Северных потоков". На подготовку операции у Вашингтона ушло девять месяцев. Однако Пентагон обвинения отвергает. Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу расследования теракта на газопроводе с учётом новых улик.

Обложка ©

Getty Images / Danish Defence

Татьяна Миссуми
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