Херш отказался давать показания Конгрессу США о диверсии на "Северных потоках"

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший сенсационные сведения о причастности США к диверсиям на "Северных потоках", заявил, что никогда не будет отчитываться перед американским Конгрессом и продолжит заниматься расследованием данного дела.

"Я не хожу в Конгресс давать показания. Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в Конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа. Я просто пишу. Вы никогда не увидите меня дающим показания перед Конгрессом. Я никогда этого не делал", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Херш также отказался выступать в качестве докладчика на заседании Совбеза ООН, потому что "всё ещё пишет кое-что". Он подчеркнул, что просто выполняет свою работу журналиста и не занимается ничем политическим. По его признанию, многие политики зовут его выступить по теме диверсии на газопроводе, но он не соглашается.

"Неважно, что я думаю. У нас полно людей, которые говорят каждый день о том, что они думают. Я просто пытаюсь изложить то, что я знаю", — ответил американец на вопрос, считает ли он, что на ООН оказывается давление, чтобы следствие по взрывам на "Северных потоках" не проводилось.