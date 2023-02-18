Журналист Херш допустил, что опубликует новые материалы по взрывам "Северных потоков"

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш не исключил, что опубликует новые материалы по диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом он сказал в интервью порталу Consortium News.

Журналист не пояснил, какую информацию может добавить к той, что уже была обнародована. Он среди прочего упомянул роль Норвегии, Швеции и Дании в этой диверсии. По словам Херша, им ещё "предстоит объяснить" позицию, которую они заняли, когда, очевидно, предполагали, что идёт подготовка к диверсиям, но молчали об этом.