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18 февраля, 02:37

Журналист Херш допустил, что опубликует новые материалы по взрывам "Северных потоков"

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш не исключил, что опубликует новые материалы по диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом он сказал в интервью порталу Consortium News.

"Возможно, я напишу об этом механизме больше", — отметил он.

Журналист не пояснил, какую информацию может добавить к той, что уже была обнародована. Он среди прочего упомянул роль Норвегии, Швеции и Дании в этой диверсии. По словам Херша, им ещё "предстоит объяснить" позицию, которую они заняли, когда, очевидно, предполагали, что идёт подготовка к диверсиям, но молчали об этом.

Журналист Херш предрёк США колоссальные последствия подрыва "Северных потоков"

Журналист Херш предрёк США колоссальные последствия подрыва "Северных потоков"

Напомним, Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. В публикации он указал, что Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Пентагон же отверг участие в подрыве "Северных потоков". Позже Херш заявил, что Байден из страха перенёс диверсию с июня на сентябрь прошлого года.

Обложка ©

ТАСС / AP

Андрей Григорьев
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