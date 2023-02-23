Небензя: ЕС "проглотил" подрыв "Северных потоков" и пытается замести следы США
Евросоюз "проглотил" подрыв "Северных потоков", а сейчас пытается замести неудобные факты под ковёр, чтобы не вызвать недовольство со стороны США. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"В Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейскими инвесторами. Сейчас там пытаются замести все неудобные факты под ковёр, дабы не вызвать недовольство Вашингтона", — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Дипломат отметил, что такой "импотенции" в экономической сфере и такого "раболепия" перед Вашингтоном в истории Европы ещё никогда не было.
Напомним, в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой детально рассказал, как США организовали подрывы "Северных потоков". На подготовку операции у Вашингтона ушло девять месяцев. Пентагон все обвинения отверг. В ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН российский постпред Василий Небензя заявил, что виновным за диверсию придётся ответить в любом случае.
ТАСС / EPA / Peter Foley