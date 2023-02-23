Небензя: ЕС "проглотил" подрыв "Северных потоков" и пытается замести следы США

Евросоюз "проглотил" подрыв "Северных потоков", а сейчас пытается замести неудобные факты под ковёр, чтобы не вызвать недовольство со стороны США. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"В Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейскими инвесторами. Сейчас там пытаются замести все неудобные факты под ковёр, дабы не вызвать недовольство Вашингтона", — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.