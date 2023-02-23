Cicero: В ФРГ сожгли документ о пожертвованиях "Газпрома" в адрес "Северного потока − 2"

В Германии налоговая чиновница, которая обнаружила ранее неправильно оформленную декларацию фонда, созданного "Газпромом" для поддержки завершения проекта "Северный поток − 2", решила тайно сжечь её после давления СМИ. Об этом пишет издание Cicero.

"Газпром" пожертвовал фонду 20 миллионов евро. Фонд утверждает, что, поскольку пожертвование "Газпрома" предназначено исключительно для нужд земли Мекленбург – Передняя Померания, оно не облагается налогом", — говорится в материале.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в прошлом году, когда фонд по просьбе общественности подал декларацию в Государственную налоговую службу ФРГ, но в какой-то момент документ был временно утерян, а затем его нашла сотрудница налоговой службы. Из-за паники и растущего давления со стороны прессы и властей, как утверждают журналисты, женщина попросту решилась уничтожить декларацию в камине своего знакомого.