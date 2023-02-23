Компания ФРГ Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" после подрывов

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы — немецкая Wintershall Dea — полностью списала свою долю в 15,5% в операторе "Северного потока" после того, как газопровод получил повреждения. Об этом говорится в отчёте компании.

"Из-за геополитической ситуации невозможно предсказать сроки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции", — говорится в заявлении компании.

В Wintershall добавили, что, будучи миноритарными акционерами, поддерживают осторожные действия Nord Stream AG по стабилизации трубопроводной системы в целях снижения рисков для судоходства и окружающей среды. По итогам 2022 года компания получила чистый убыток в 4,8 млрд евро, из которых €4,5 млрд были получены из-за списания и выхода из активов в России. Напомним, в январе компания объявила о полном уходе с российского рынка.