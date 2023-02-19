Express: Россия зарабатывает миллиарды долларов на нефти, несмотря на санкции Запада

Несмотря на санкции Запада, Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива. Преградой не стал и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP. Об этом пишет газета Express.

"Похоже, что российская нефтяная промышленность сопротивляется давлению западных санкций, поскольку добыча в стране восстанавливается", — сказано в публикации.

Журналисты предположили, что такое восстановление может быть частично связано с тем, что местные компании, такие как "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Газпром", составляли основную часть рынка в 2021 году, в то время как иностранные производители — лишь 15 процентов всего нефтесервисного сектора России.

Авторы статьи указали, что нефтяная отрасль в РФ процветает и после ухода компаний США и Европы. Объёмы добычи топлива вернулись к показателям нормы, а количество скважин за год выросло на семь процентов. Санкции не помешали России сохранить большую часть компетенций, активов и технологий в сфере нефтесервиса, указано в статье.