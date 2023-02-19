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19 февраля, 16:59

Express: Россия зарабатывает миллиарды долларов на нефти, несмотря на санкции Запада

Несмотря на санкции Запада, Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива. Преградой не стал и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP. Об этом пишет газета Express.

"Похоже, что российская нефтяная промышленность сопротивляется давлению западных санкций, поскольку добыча в стране восстанавливается", — сказано в публикации.

Журналисты предположили, что такое восстановление может быть частично связано с тем, что местные компании, такие как "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Газпром", составляли основную часть рынка в 2021 году, в то время как иностранные производители — лишь 15 процентов всего нефтесервисного сектора России.

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Авторы статьи указали, что нефтяная отрасль в РФ процветает и после ухода компаний США и Европы. Объёмы добычи топлива вернулись к показателям нормы, а количество скважин за год выросло на семь процентов. Санкции не помешали России сохранить большую часть компетенций, активов и технологий в сфере нефтесервиса, указано в статье.

Ранее Лайф писал о том, что в Ташлинском районе Оренбургской области нашли ярко-оранжевую нефть. Специалисты "Газпром нефти" обнаружили её при бурении на рекордной глубине 5,8 километра.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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