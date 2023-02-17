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17 февраля, 00:20

В Минфине США не нашли доказательств попыток России обойти потолок цен на нефть

Власти США не имеют доказательств, что РФ пыталась обойти установленный странами G7 потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил помощник по экономической политике министра финансов Штатов Бен Харрис.

"Насколько мне известно, нет конкретных доказательств, которые бы подтвердили спекуляции о том, что Россия уклоняется от санкций, используя услуги коалиции и получая платежи выше установленного предела", — сказал представитель американского Минфина.

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По словам Харриса, Вашингтон при этом следит за попытками Москвы использовать услуги стран, не входящих в поддержавшую потолок цен на российскую нефть коалицию, чтобы избежать этого лимита.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила о планах Вашингтона вместе с партнёрами по G7 ввести очередные санкции против России 24 февраля. Она подтвердила информацию о том, что ограничения коснутся тех, кто помогает российским властям проводить спецоперацию на Украине и обходить уже введённые против неё санкции.

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Unsplash

Иван Косицын
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