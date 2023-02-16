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16 февраля, 18:12

США пригрозили крупным пакетом санкций G7 против России 24 февраля

Нуланд: США с партнёрами по G7 введут новые санкции против России 24 февраля

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила о планах Вашингтона вместе с партнёрами по G7 ввести очередные санкции против России 24 февраля.

"Я думаю, что примерно 24-го вы увидите новый крупный пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнёров по G7. Санкции будут усилены и расширены в определённых категориях, где мы были активны и раньше. В частности, в ограничении поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования", — сказала замгоссекретаря в ответ на вопрос, намерены ли США в ближайшее время расширить рестрикции.

Нуланд подтвердила появившиеся ранее сведения о том, что ограничения коснутся тех, кто помогает российским властям проводить спецоперацию на Украине и обходить уже введённые против неё санкции.

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Андрей Бражников
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