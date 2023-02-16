США пригрозили крупным пакетом санкций G7 против России 24 февраля
Нуланд: США с партнёрами по G7 введут новые санкции против России 24 февраля
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила о планах Вашингтона вместе с партнёрами по G7 ввести очередные санкции против России 24 февраля.
"Я думаю, что примерно 24-го вы увидите новый крупный пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнёров по G7. Санкции будут усилены и расширены в определённых категориях, где мы были активны и раньше. В частности, в ограничении поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования", — сказала замгоссекретаря в ответ на вопрос, намерены ли США в ближайшее время расширить рестрикции.
Нуланд подтвердила появившиеся ранее сведения о том, что ограничения коснутся тех, кто помогает российским властям проводить спецоперацию на Украине и обходить уже введённые против неё санкции.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российская экономика выстояла перед санкциями, а эффективность противостояния страны этим угрозам стала неожиданностью для США, Евросоюза и их союзников.