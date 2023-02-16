США пригрозили крупным пакетом санкций G7 против России 24 февраля

"Я думаю, что примерно 24-го вы увидите новый крупный пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнёров по G7. Санкции будут усилены и расширены в определённых категориях, где мы были активны и раньше. В частности, в ограничении поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования", — сказала замгоссекретаря в ответ на вопрос, намерены ли США в ближайшее время расширить рестрикции.