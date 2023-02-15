Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 15:24

Швейцария присоединилась к установленному Евросоюзом потолку цен на российскую нефть

Власти Швейцарии присоединились к установленному Европейским союзом потолку цен на российскую нефть и нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны — Федерального совета.

"Федеральный совет 15 февраля адаптировал введённые против России санкции, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов, поддержав таким образом последние решения, одобренные Европейским союзом", — говорится в сообщении.

ЕС ввёл два исключения из потолка цен на нефтепродукты из России

ЕС ввёл два исключения из потолка цен на нефтепродукты из России

Ранее сообщалось, что США вместе с союзниками по G7 и Австралией с 5 февраля запретили своим гражданам и компаниям перевозку морем российских нефтепродуктов, не вписывающихся в ценовые лимиты: 100 долларов за баррель при надбавке по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин) и 45 долларов за баррель при скидке по отношению к сырой нефти (мазут). Позже Совет ЕС также официально утвердил два потолка цен на российские нефтепродукты.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • швейцария
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров