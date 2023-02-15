Швейцария присоединилась к установленному Евросоюзом потолку цен на российскую нефть

Ранее сообщалось, что США вместе с союзниками по G7 и Австралией с 5 февраля запретили своим гражданам и компаниям перевозку морем российских нефтепродуктов, не вписывающихся в ценовые лимиты: 100 долларов за баррель при надбавке по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин) и 45 долларов за баррель при скидке по отношению к сырой нефти (мазут). Позже Совет ЕС также официально утвердил два потолка цен на российские нефтепродукты.