Глава МИД Венгрии назвал терактом подрывы "Северных потоков"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал расценивать как теракт диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Мнение по данному вопросу он высказал в интервью для РИА "Новости".

Дипломат назвал скандалом произошедшее на "Северных потоках". Это первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению. Поэтому, по его словам, инцидент "в принципе, должен рассматриваться как теракт".

Сийярто также добавил, что Венгрия поддерживает "всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование" нападения. Кроме прочего, независимо от того, кто его инициирует, Будапешт поддержит все виды разбирательств, которые позволят установить причастных к происшествию. Вместе с тем министр подчеркнул, что ООН должна предоставить механизм расследования диверсии и могла бы стать площадкой для него.