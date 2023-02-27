Глава МИД Венгрии назвал терактом подрывы "Северных потоков"
Глава МИД Венгрии Сийярто: Взрывы на "Северных потоках" нужно расценивать как теракт
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал расценивать как теракт диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Мнение по данному вопросу он высказал в интервью для РИА "Новости".
Дипломат назвал скандалом произошедшее на "Северных потоках". Это первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению. Поэтому, по его словам, инцидент "в принципе, должен рассматриваться как теракт".
Сийярто также добавил, что Венгрия поддерживает "всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование" нападения. Кроме прочего, независимо от того, кто его инициирует, Будапешт поддержит все виды разбирательств, которые позволят установить причастных к происшествию. Вместе с тем министр подчеркнул, что ООН должна предоставить механизм расследования диверсии и могла бы стать площадкой для него.
"ООН должна играть здесь более значительную роль. Потому что ООН — это своего рода крайняя инстанция, где представлены все, где может проходить любая дискуссия, потому что все здесь. И под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом", — сказал он.
Согласно статье американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. Он выяснил, что Вашингтон тайно готовился к диверсии в течение девяти месяцев. При этом в Пентагоне опровергли эту информацию. В свою очередь российский постпред Василий Небензя в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН предупредил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.
ТАСС / Zuma