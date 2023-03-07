Следствие ФРГ установило судно, которое причастно к подрывам "Северных потоков"

По данным источника издания, речь идёт о яхте, которая была арендована в Польше компанией, принадлежащей украинцам. Следователи считают, что подрывы газопроводов осуществила команда из шести человек. Их национальность пока не удаётся установить, так как у всех них были поддельные паспорта.