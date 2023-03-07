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7 марта, 18:22

Следствие ФРГ установило судно, которое причастно к подрывам "Северных потоков"

Die Zeit: Судно, с которого велась атака на "Северные потоки", арендовали в Польше

Немецким правоохранителям удалось установить судно, которое причастно к диверсии на "Северных потоках", сообщает газета Die Zeit.

По данным источника издания, речь идёт о яхте, которая была арендована в Польше компанией, принадлежащей украинцам. Следователи считают, что подрывы газопроводов осуществила команда из шести человек. Их национальность пока не удаётся установить, так как у всех них были поддельные паспорта.

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Как писал Лайф, газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила о том, что диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла устроить проукраинская группировка. Издание отмечает, что участники диверсии могли быть гражданами Украины или России. По данным газеты, взрывчатку могли заложить опытные ныряльщики, которые в прошлом прошли обучение в правительственных структурах.

Обложка ©

ТАСС / AP / Swedish Coast Guard

Наталья Исакова
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