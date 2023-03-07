Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 17:10

Журналист Херш анонсировал новое расследование по диверсии на "Северных потоках"

Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" журналист Сеймур Херш опубликует новый материал о произошедшем на следующей неделе. Об этом он рассказал в беседе с "Известиями".

Кроме того, Херш не стал комментировать публикацию New York Times о том, что за взрывами стоит проукраинская группировка. В ответ на это он только рассмеялся.

"У меня нет каких-либо комментариев. Я не официальное лицо. Я написал свой материал", — сказал журналист.

В Гааге отказались расследовать теракты на "Северных потоках"

В Гааге отказались расследовать теракты на "Северных потоках"

Как писал Лайф, газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила о том, что диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла устроить проукраинская группировка. Издание отмечает, что участники диверсии могли быть гражданами Украины или России. По данным газеты, взрывчатку могли заложить опытные ныряльщики, которые в прошлом прошли обучение в правительственных структурах.

Обложка ©

ТАСС / Cover Images / ZUMA

Илья Суриков
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров