Журналист Херш анонсировал новое расследование по диверсии на "Северных потоках"

Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" журналист Сеймур Херш опубликует новый материал о произошедшем на следующей неделе. Об этом он рассказал в беседе с "Известиями".

Кроме того, Херш не стал комментировать публикацию New York Times о том, что за взрывами стоит проукраинская группировка. В ответ на это он только рассмеялся.

"У меня нет каких-либо комментариев. Я не официальное лицо. Я написал свой материал", — сказал журналист.