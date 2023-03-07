Журналист Херш анонсировал новое расследование по диверсии на "Северных потоках"
Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" журналист Сеймур Херш опубликует новый материал о произошедшем на следующей неделе. Об этом он рассказал в беседе с "Известиями".
Кроме того, Херш не стал комментировать публикацию New York Times о том, что за взрывами стоит проукраинская группировка. В ответ на это он только рассмеялся.
"У меня нет каких-либо комментариев. Я не официальное лицо. Я написал свой материал", — сказал журналист.
Как писал Лайф, газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила о том, что диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла устроить проукраинская группировка. Издание отмечает, что участники диверсии могли быть гражданами Украины или России. По данным газеты, взрывчатку могли заложить опытные ныряльщики, которые в прошлом прошли обучение в правительственных структурах.
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