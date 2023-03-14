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14 марта, 17:49

Путин: Взрыв на "Северных потоках" был очень сильный, трубу вырвало

Взрыв на "Северных потоках" был настолько сильным, что трубу просто вырвало. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину.

"Там был взрыв, [взрыв] произошёл очень сильный, трубу вырвало, она отлетела. Большой кусок, я уже не помню, сколько метров, оказался вырванным из трубопроводной системы, отлетел куда-то в сторону метров на пять-восемь", — отметил он.

По словам главы государства, теракт на "Северных потоках" был выгоден США, так как теперь Вашингтон может поставлять в европейские страны свой более дорогой сжиженный природный газ вместо российских энергоносителей. Президент считает, что к диверсиям причастен и Запад. Путин заметил, что такие взрывы могли выполнить только специалисты при поддержке государства, которое обладает определёнными технологиями.

Путин сообщил об обнаружении, вероятно, ещё одной бомбы на "Северном потоке"

Путин сообщил об обнаружении, вероятно, ещё одной бомбы на "Северном потоке"

Лайф напоминает, что в конце сентября 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Позднее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил о причастности США к подрыву газопроводов. После этого ряд западных СМИ опубликовали свои расследования, где сообщили, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы.

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Никита Осипов
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