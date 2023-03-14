Путин: Взрыв на "Северных потоках" был очень сильный, трубу вырвало
Взрыв на "Северных потоках" был настолько сильным, что трубу просто вырвало. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину.
"Там был взрыв, [взрыв] произошёл очень сильный, трубу вырвало, она отлетела. Большой кусок, я уже не помню, сколько метров, оказался вырванным из трубопроводной системы, отлетел куда-то в сторону метров на пять-восемь", — отметил он.
По словам главы государства, теракт на "Северных потоках" был выгоден США, так как теперь Вашингтон может поставлять в европейские страны свой более дорогой сжиженный природный газ вместо российских энергоносителей. Президент считает, что к диверсиям причастен и Запад. Путин заметил, что такие взрывы могли выполнить только специалисты при поддержке государства, которое обладает определёнными технологиями.
Лайф напоминает, что в конце сентября 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Позднее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил о причастности США к подрыву газопроводов. После этого ряд западных СМИ опубликовали свои расследования, где сообщили, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы.
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