Немецкие СМИ дополнили версию об украинском следе в подрыве "Северных потоков"
Spiegel: Организаторы подрыва "Северных потоков" арендовали парусную яхту "Андромеда"
Яхта "Андромеда". Фото © Spiegel
Немецкий журнал Spiegel обнародовал новые данные по версии западных СМИ насчёт подрыва "Северных потоков" некоей украинской группировкой. Согласно публикации, организаторы теракта якобы пользовались в ходе подготовки парусной яхтой под названием "Андромеда".
"В деле о теракте на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море всплывают новые подробности. Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой "Андромеда" с портом приписки Бреге на острове Рюген", — пишет журнал, ссылаясь на свои источники.
Они рассказали, что организаторы диверсии якобы арендовали 15-метровую яхту модели Bavaria Cruiser 50 через чартерную фирму с острова Рюген. Затем судно вышло из порта Росток-Варнемюнде и недолго стояло у находящегося на севере острова порта Вик.
Напомним, в последнее время в ряде западных СМИ появились статьи о том, что к подрывам "Северных потоков" якобы причастны некие украинские силы. Так, к примеру, спецслужбы Запада якобы знали об украинском следе в диверсиях уже через неделю после взрывов. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.