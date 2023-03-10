Немецкие СМИ дополнили версию об украинском следе в подрыве "Северных потоков"

Немецкий журнал Spiegel обнародовал новые данные по версии западных СМИ насчёт подрыва "Северных потоков" некоей украинской группировкой. Согласно публикации, организаторы теракта якобы пользовались в ходе подготовки парусной яхтой под названием "Андромеда".

"В деле о теракте на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море всплывают новые подробности. Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой "Андромеда" с портом приписки Бреге на острове Рюген", — пишет журнал, ссылаясь на свои источники.

Они рассказали, что организаторы диверсии якобы арендовали 15-метровую яхту модели Bavaria Cruiser 50 через чартерную фирму с острова Рюген. Затем судно вышло из порта Росток-Варнемюнде и недолго стояло у находящегося на севере острова порта Вик.