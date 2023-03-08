Песков назвал публикации в западных СМИ о "Северных потоках" вбросом

Последние публикации об организаторах диверсий на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ. Такую оценку дал соответствующим статьям в The New York Times и Die Zeit пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.

В Кремле не понимают, как чиновники США, которых СМИ называют своими источниками, могут что-то предполагать про теракты на "Северных потоках" без результатов расследования.

По мнению Пескова, страны – акционеры "Северных потоков" должны требовать прозрачного и срочного расследования. Такой же позиции хотели бы в Кремле и от ООН.