Песков назвал публикации в западных СМИ о "Северных потоках" вбросом
Последние публикации об организаторах диверсий на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ. Такую оценку дал соответствующим статьям в The New York Times и Die Zeit пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.
В Кремле не понимают, как чиновники США, которых СМИ называют своими источниками, могут что-то предполагать про теракты на "Северных потоках" без результатов расследования.
По мнению Пескова, страны – акционеры "Северных потоков" должны требовать прозрачного и срочного расследования. Такой же позиции хотели бы в Кремле и от ООН.
Как писал Лайф, The New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила о том, что диверсии на газопроводах могла устроить проукраинская группировка. По данным газеты, взрывчатку могли заложить опытные ныряльщики, которые прошли обучение в правительственных структурах. А Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы якобы ведут в направлении Украины. В США от комментариев по поводу расследования пока отказываются.
kremlin.ru