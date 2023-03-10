Давление на глубине: Спецназ какой страны мог взорвать "Северный поток" Подразделений, способных выполнить данную задачу, немного. На Западе есть всего несколько стран, где могут готовить таких специалистов. 9 марта, 23:40 Боец спецназа США © americanspecialops.com / US DoD

Диверсия на "Северных потоках" в сентябре 2022-го стала одним из самых резонансных событий за всю послевоенную историю. Параллельно ведётся несколько расследований, выдвигаются самые разные версии. Дания, Швеция и Германия, американские спецслужбы и журналисты — у всех возникают разные версии о причастности той или иной стороны. Однако далеко не каждый день брошенная в инфопространство версия расходится по миру с сумасшедшей скоростью.

Расследование взрывов на "Северных потоках"

Ученые считают, что из-за температуры газа и высокого давления в трубах "Северного потока" после взрыва изменилась экосистема Северного моря © Getty Images / Danish Defence

7 марта газета The New York Times опубликовала статью, где ответственность за подрыв "Северных потоков" была возложена на некую неназванную проукраинскую группировку. Новость быстро подхватили ведущие мировые СМИ: газета Die Zeit, каналы ARD, SWR и другие европейские медиа.

Вскоре после этих заявлений министр обороны Украины Алексей Резников открестился от причастности Незалежной к теракту. Также заверение в непричастности поступило от главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он же добавил, что не владеет никакой информацией о "проукраинских диверсионных группах".

В ответ на эти заявления 8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал "не бояться правды о диверсии на "Северных потоках", отметив, что, если их взорвали украинцы, значит, РФ точно непричастна.

"Северный поток" и Балтийское море на карте

Где находится "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Фото © gazprom.ru

"Северный поток" (Nord Stream) — магистральный газопровод, который, если взглянуть на карту, проходит по дну Балтийского моря и тянется от северо-западного побережья России до Лубмина на северо-востоке Германии. Общая протяжённость — 1224 километра. "Северный поток – 1" был запущен в 2011-м, "Северный поток – 2" — в 2021-м. В сентябре 2022-го в связи со взрывами работа газопровода была приостановлена, а западные страны начали проводить собственное расследование.

В середине февраля 2023-го журналист Сеймур Херш на площадке Substack опубликовал частное расследование по подрывам газопровода, где заявил, что они были устроены специально, а целью диверсии могли стать склонение Германии к переходу на американский сжиженный природный газ и ускорение поставок вооружений на Украину.

Первая часть этой версии уже подтверждена — летом прошлого года немецкая компания EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG подписала с американским экспортёром Venture Global LNG долгосрочный договор о покупке СПГ. Это решение обрушило экономику ФРГ и сделало многие крупные предприятия неконкурентоспособными.

"Северный поток": глубина и место взрыва

Где взорвали "Северный поток" © gazprom.ru Инфографика © LIFE

9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал версию с происками неких проукраинских диверсантов.

— Слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, провернуть такую операцию по силам лишь нескольким подразделениям, пересчитать которые можно по пальцам одной руки.

— Для того чтобы организовать подрыв на глубине больше 80 метров, нужно быть классным и опытным спецом. На такой глубине ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. А давление там такое, что нужно специальное оборудование и навыки, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По словам Леонкова, даже сама взрывчатка, которая разорвала защищённые стенки трубопроводов, а это три-четыре сантиметра стали и шесть сантиметров бетона, весила несколько сотен килограммов. К тому же подрывники должны были изготовить специальное устройство, в котором есть и воздух (необходимый для взрыва), и взрывчатка.

Леонков подчёркивает, что версия западных СМИ о том, что диверсанты базировались на некоей яхте, не выдерживает никакой критики.

— Сейчас говорят про какую-то украинскую яхту, но оборудование для такой операции невозможно на яхте разместить — нужен боевой корабль, — подчёркивает военный эксперт Алексей Леонков.

Плюс ко всему из-за нулевой видимости для работы на глубине нужны специальные осветительные приборы. Не говоря уже о том, что погрузиться на такую глубину в обычном дайверском снаряжении невозможно — нужен специальный костюм-скафандр, раздобыть который даже на чёрном рынке практически невозможно.

Кто взорвал "Северный поток"

Катер 73 МЦ СпО Украины. Фото © wikiwarriors.org

Если отталкиваться от версии New York Times, то в диверсии могло быть задействовано лишь одно украинское подразделение — 73-й морской центр спецопераций (73 МЦ СпО) ВСУ в Очакове. Это формирование плотно курировали британские специалисты из SAS и SBS (Специальной воздушной и Специальной лодочной служб), в задачи которых со времён холодной войны входят диверсии на подобных объектах.

Однако наиболее вероятным исполнителем считается американская Группа специальных боевых действий ВМС США (Naval Special Warfare Group 3). Можно сказать, что это спецназ внутри спецназа со своей техникой, оборудованием и даже флотом. По некоторым данным, за несколько месяцев до подрыва водолазы NSW Group 3 как раз привлекались для учений НАТО в районе датского острова Борнхольм.

Боец подводного спецназа ВМС США © americanspecialops.com / U.S. Navy photo by Senior Chief Photographer's Mate Andrew McKaskle / Released

Стихия, среда, характер задачи, сфера компетенции и многое другое напрямую указывают, что осуществить такую процедуру неподготовленные (или подготовленные, но плохо оснащённые) люди не могли в принципе. NSW Group 3 — одно из трёх подразделений в западном мире, способных на такие операции, и, пожалуй, самое технологически оснащённое, туда набирают только офицеров, отслуживших в ВМС США и прошедших жесточайший многонедельный отбор.

Эксперты предполагают, что обвинения Киева в диверсии на "Северных потоках" — это одновременно и сигнал для президента Украины Зеленского о том, что Киев исчерпал лимит неприкосновенности и начал отбиваться от рук, и попытка отвести от себя подозрения.

Авторы Сергей Андреев