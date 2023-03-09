СМИ: Запад не нашёл поводов винить Россию в подрывах "Северных потоков"
WSJ: США и Германия решили, что Россия непричастна к диверсиям на "Северных потоках"
В Германии следователи, которые изучают диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", почти полностью исключили начальную версию о причастности России к этим терактам. В США также теперь не склонны винить Москву. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США, которые знакомы с выводами американской разведки, но пожелали остаться неизвестными.
По данным издания, германское следствие пришло к выводу о непричастности России к подрывам газопроводов уже к февралю этого года. Газета пишет, что Вашингтон якобы изначально склонялся к версии причастности Украины к диверсиям. Такую возможность изучали, по информации газеты, директор ЦРУ Уильям Бёрнс и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в октябре 2022 года.
Теперь в США считают, что операцию по подрыву газопроводов могла провести Украина, причём якобы речь идёт не о властях страны. Однако в Вашингтоне опасаются, что появление такой информации может привести к значительному ухудшению отношений между Киевом и Берлином.
Напомним, в последние дни целый ряд западных СМИ выдал статьи о том, что якобы к подрывам "Северных потоков" причастны некие украинские силы. Например, что западные спецслужбы якобы знали об украинском следе в диверсиях уже через неделю после взрывов. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.
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