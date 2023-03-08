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8 марта, 11:40

Захарова: Запад использует тактику утечек в вопросе "Северных потоков", но правде быть

Соединённые Штаты Америки и Великобритания используют в расследовании диверсии на "Северных потоках" принцип управляемых утечек. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вашингтон и Лондон идут в этом деле проторённой дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку. Так было вокруг Солсбери и Эймсбери, [блогера Алексея] Навального с "Новичком" и т.д. Но правде быть, уверена", — говорится в сообщении.

При этом Захарова пошутила, что Запад в результате назовёт виновником дельфина-подрывника, который сбежал из Крыма на Украину. А единственной уликой, указывающей на причастность англосаксов к диверсии, продолжила дипломат, будет признан озвученный экс-премьером Британии Лиз Трасс маршрут, которым млекопитающее и воспользовалось, проплыв от одного Черноморского побережья до другого через Балтику.

The Times: Западные спецслужбы давно знали об украинском следе в ЧП на "Северных потоках"

The Times: Западные спецслужбы давно знали об украинском следе в ЧП на "Северных потоках"

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на источники в Администрации президента США сообщила, что диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла устроить проукраинская группировка. По данным издания, диверсантами могли быть граждане Украины или России. В США пока отказываются от комментариев по поводу расследования. А автор материала о диверсии, журналист Сеймур Херш анонсировал новый текст о произошедшем.

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ТАСС / Stefan Sauer / dpa

Светлана Оперук
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