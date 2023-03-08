Захарова: Запад использует тактику утечек в вопросе "Северных потоков", но правде быть

Соединённые Штаты Америки и Великобритания используют в расследовании диверсии на "Северных потоках" принцип управляемых утечек. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вашингтон и Лондон идут в этом деле проторённой дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку. Так было вокруг Солсбери и Эймсбери, [блогера Алексея] Навального с "Новичком" и т.д. Но правде быть, уверена", — говорится в сообщении.