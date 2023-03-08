Захарова: Запад использует тактику утечек в вопросе "Северных потоков", но правде быть
Соединённые Штаты Америки и Великобритания используют в расследовании диверсии на "Северных потоках" принцип управляемых утечек. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вашингтон и Лондон идут в этом деле проторённой дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку. Так было вокруг Солсбери и Эймсбери, [блогера Алексея] Навального с "Новичком" и т.д. Но правде быть, уверена", — говорится в сообщении.
При этом Захарова пошутила, что Запад в результате назовёт виновником дельфина-подрывника, который сбежал из Крыма на Украину. А единственной уликой, указывающей на причастность англосаксов к диверсии, продолжила дипломат, будет признан озвученный экс-премьером Британии Лиз Трасс маршрут, которым млекопитающее и воспользовалось, проплыв от одного Черноморского побережья до другого через Балтику.
Напомним, газета The New York Times со ссылкой на источники в Администрации президента США сообщила, что диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла устроить проукраинская группировка. По данным издания, диверсантами могли быть граждане Украины или России. В США пока отказываются от комментариев по поводу расследования. А автор материала о диверсии, журналист Сеймур Херш анонсировал новый текст о произошедшем.
ТАСС / Stefan Sauer / dpa