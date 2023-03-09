WSJ: ЦРУ заранее предупреждало о подготовке украинцами подрыва "Северных потоков"
Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США ещё летом 2022 года предупреждало ЕС о том, что украинцы якобы готовят теракты на "Северных потоках". Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.
Согласно статье газеты, ЦРУ в июне – июле 2022 года направило соответствующую информацию Федеральной разведывательной службе Германии и другим европейским спецслужбам. Как утверждается, были в том числе представлены данные о трёх украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, имеющих выход к Балтийскому морю.
Газета пишет, что выводы об ответственности проукраинской группировки не являются окончательными, однако такая возможность якобы не исключалась с самого начала расследования.
Напомним, в последние дни целый ряд западных СМИ выдал статьи о том, что якобы к подрывам "Северных потоков" причастны некие украинские силы. Например, что западные спецслужбы якобы знали об украинском следе в диверсиях уже через неделю после взрывов. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.
"Роскосмос"