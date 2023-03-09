Telegraph: Запад может скрыть личность организатора подрыва "Северных потоках"
Скорее всего, западные страны не станут раскрывать имя бизнесмена из Украины, который якобы причастен к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Смысл такого молчания — сохранение единства Запада в оказании Украине военной помощи. Об этом говорится в статье британской газеты Daily Telegraph
Как пишет издание, ссылаясь на свои источники, этот бизнесмен якобы подозревается из-за необычного характера диверсий, выдающего причастность именно этого человека. Собеседник издания в европейских органах безопасности сообщил, что человек, личность которого не раскрывается, находится под наблюдением следователей. Проходит ли он подозреваемым по этому делу, неизвестно.
Ранее сообщалось, что западные спецслужбы якобы знали об украинском следе в диверсиях на "Северных потоках" уже через неделю после взрывов. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.
ТАСС / Stefan Sauer