Telegraph: Запад может скрыть личность организатора подрыва "Северных потоках"

Скорее всего, западные страны не станут раскрывать имя бизнесмена из Украины, который якобы причастен к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Смысл такого молчания — сохранение единства Запада в оказании Украине военной помощи. Об этом говорится в статье британской газеты Daily Telegraph

Как пишет издание, ссылаясь на свои источники, этот бизнесмен якобы подозревается из-за необычного характера диверсий, выдающего причастность именно этого человека. Собеседник издания в европейских органах безопасности сообщил, что человек, личность которого не раскрывается, находится под наблюдением следователей. Проходит ли он подозреваемым по этому делу, неизвестно.