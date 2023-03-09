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9 марта, 00:14

Telegraph: Запад может скрыть личность организатора подрыва "Северных потоках"

Скорее всего, западные страны не станут раскрывать имя бизнесмена из Украины, который якобы причастен к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Смысл такого молчания — сохранение единства Запада в оказании Украине военной помощи. Об этом говорится в статье британской газеты Daily Telegraph

Как пишет издание, ссылаясь на свои источники, этот бизнесмен якобы подозревается из-за необычного характера диверсий, выдающего причастность именно этого человека. Собеседник издания в европейских органах безопасности сообщил, что человек, личность которого не раскрывается, находится под наблюдением следователей. Проходит ли он подозреваемым по этому делу, неизвестно.

NYT нашла "украинский след" в подрывах "Северных потоков"

NYT нашла "украинский след" в подрывах "Северных потоков"

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы якобы знали об украинском следе в диверсиях на "Северных потоках" уже через неделю после взрывов. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.

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ТАСС / Stefan Sauer

Анатолий Симоненко
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