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9 марта, 10:05

Песков: Версия о причастности России к терактам на "Северных потоках" абсурдна

Версия о причастности РФ к терактам на "Северных потоках" с самого начала была абсурдной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Только в воспалённый мозг может прийти идея, что Россия, как один из главных акционеров этого международного проекта, может сама себе рубить ногу. Это абсурдная гипотеза, которая автоматом была вброшена на обсуждение", — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что такой вброс не выдерживает критики. По его мнению, отказ от данной версии говорит об остатках разума на Западе.

Медведев назвал тупой пропагандой версию СМИ о подрыве "Северных потоков", в которую не верят в ЕС

Медведев назвал тупой пропагандой версию СМИ о подрыве "Северных потоков", в которую не верят в ЕС

Напомним, в Кремле не верят, что за терактом на "Северных потоках" стоит проукраинский "Доктор Зло". Ранее ряд западных СМИ выдал статьи о том, что якобы к подрывам причастны некие украинские силы. Например, что западные спецслужбы якобы знали об украинском следе в диверсиях уже через неделю после взрывов. Но в РФ ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.

Обложка ©

Getty Images / Danish Defence

Александр Юнашев
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