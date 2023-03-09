Песков: Версия о причастности России к терактам на "Северных потоках" абсурдна
Версия о причастности РФ к терактам на "Северных потоках" с самого начала была абсурдной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Только в воспалённый мозг может прийти идея, что Россия, как один из главных акционеров этого международного проекта, может сама себе рубить ногу. Это абсурдная гипотеза, которая автоматом была вброшена на обсуждение", — отметил он.
Представитель Кремля добавил, что такой вброс не выдерживает критики. По его мнению, отказ от данной версии говорит об остатках разума на Западе.
Напомним, в Кремле не верят, что за терактом на "Северных потоках" стоит проукраинский "Доктор Зло". Ранее ряд западных СМИ выдал статьи о том, что якобы к подрывам причастны некие украинские силы. Например, что западные спецслужбы якобы знали об украинском следе в диверсиях уже через неделю после взрывов. Но в РФ ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.
Getty Images / Danish Defence