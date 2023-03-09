Песков: Версия о причастности России к терактам на "Северных потоках" абсурдна

Версия о причастности РФ к терактам на "Северных потоках" с самого начала была абсурдной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Только в воспалённый мозг может прийти идея, что Россия, как один из главных акционеров этого международного проекта, может сама себе рубить ногу. Это абсурдная гипотеза, которая автоматом была вброшена на обсуждение", — отметил он.