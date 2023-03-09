Медведев назвал тупой пропагандой версию СМИ о подрыве "Северных потоков", в которую не верят в ЕС

Версия о причастности "проукраинских группировок" к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" является "тупой американской пропагандой", в которую не поверили даже жители стран Европы. Об этом в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание на то, что в публикациях западных СМИ подчёркивается, что "проукраинская группировка" никак не связана с киевскими властями, ни с представителями ЕС, ни с руководством США. Более того, не указывается их принадлежность к какой-либо стране. Однако исполнители диверсии, по словам Медведева, "посредственные актёры" и "одиночки-шизофреники", которые ведут борьбу с РФ.

"Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом", — отметил Медведев.

Высмеивает зампред Совбеза РФ и версию о том, что диверсанты спокойно сумели выйти на яхте в открытое море со взрывчаткой, нырнуть и устроить задуманное, после чего незамеченными "ушли в закат". Однако западные читатели данных изданий такой версии не верят, подчёркивает Медведев, и задают неудобные вопросы. В частности, куда пропала предыдущая версия про "российский след" и почему авторы публикаций "отмазывают киевский режим".

"Ответы вполне понятны, учитывая сегодняшние настроения европейцев, которым всё меньше нравится перспектива оплаты из собственного кармана всё новых пакетов санкций, поставок оружия на Украину, энергетический кризис и падение уровня жизни в когда-то благополучных странах", — добавил Медведев.

Вызывает интерес, по мнению зампреда российского Совбеза, и тот факт, получит ли данная история продолжение, при котором "те же герои" случайно задушат президента Украины Владимира Зеленского.