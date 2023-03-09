В Кремле не верят, что за терактом на "Северных потоках" стоит "проукраинский Доктор Зло"

В Кремле не сочли правдоподобной версию, что за подрывом "Северных потоков" стоят отдельные проукраинские личности, никак не связанные ни с киевскими властями, ни с представителями ЕС, ни с руководством США. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, организовать и провернуть такой теракт под силу только небольшому числу спецслужб.

"Что касается проукраинского какого-то Доктора Зло, который якобы это организовал, — с трудом в это верится. Слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире", — отметил представитель Кремля.