В Кремле не верят, что за терактом на "Северных потоках" стоит "проукраинский Доктор Зло"
В Кремле не сочли правдоподобной версию, что за подрывом "Северных потоков" стоят отдельные проукраинские личности, никак не связанные ни с киевскими властями, ни с представителями ЕС, ни с руководством США. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, организовать и провернуть такой теракт под силу только небольшому числу спецслужб.
"Что касается проукраинского какого-то Доктора Зло, который якобы это организовал, — с трудом в это верится. Слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в последние дни целый ряд западных СМИ выдал статьи о том, что якобы к подрывам "Северных потоков" причастны некие украинские силы. Например, что западные спецслужбы якобы знали об украинском следе в диверсиях уже через неделю после взрывов. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.
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