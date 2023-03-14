Путин сообщил об обнаружении, вероятно, ещё одной бомбы на "Северном потоке"

Судно "Газпрома" обнаружило на трубе "Северного потока" свидетельство возможного наличия ещё одного взрывного устройства, которое расположено в 30 километрах от места предыдущего теракта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1".

"На удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошёл подрыв. Специалисты считают, что это может быть антенна для приёма сигнала для приведения в действие взрывного устройства, которое может быть — я не утверждаю, но может быть — заложено под трубопроводную систему", — сказал российский лидер.

Он добавил, что РФ предложила Дании проверить возможное наличие ещё одного взрывного устройства, но ответ Копенгагена пока неопределённый. Путин отметил, что лучше, если будет сформирована международная группа экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, для проведения необходимых обследований и обезвреживания бомбы, если будет такая необходимость.

"Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счёт подумать и, когда сочтут возможным, дадут нам ответ. Такой неопределённый ответ был получен", — заключил президента РФ.