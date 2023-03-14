Путин назвал полной чушью версии о подрыве "Северных потоков" некими украинскими активистами

Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе отказываются привлекать Россию к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом газопроводов стоят именно США. После этого в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы. В Москве к этой версии отнеслись скептически: Кремль счёл публикации об "украинском следе" вбросом.