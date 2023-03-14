Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 17:17

Путин назвал полной чушью версии о подрыве "Северных потоков" некими украинскими активистами

Президент России Владимир Путин заявил, что версии о якобы причастности украинской группировки к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" являются чушью. Таким мнением он поделился в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин".

"Я уверен, что это полная чушь. <...> Взрыв подобного рода — такой мощности, на такой глубине, могут осуществить только специалисты, причём поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определёнными технологиями", — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что теракт был совершён на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут.

Небензя: Дания, ФРГ и Швеция отказались сотрудничать с РФ по делу "Северных потоков"

Небензя: Дания, ФРГ и Швеция отказались сотрудничать с РФ по делу "Северных потоков"

Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе отказываются привлекать Россию к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом газопроводов стоят именно США. После этого в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы. В Москве к этой версии отнеслись скептически: Кремль счёл публикации об "украинском следе" вбросом.

Обложка ©

ТАСС / picture alliance / TheSvenSimon

Варвара Романова
  • Новости
  • Путин
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров