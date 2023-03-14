Путин назвал полной чушью версии о подрыве "Северных потоков" некими украинскими активистами
Президент России Владимир Путин заявил, что версии о якобы причастности украинской группировки к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" являются чушью. Таким мнением он поделился в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин".
"Я уверен, что это полная чушь. <...> Взрыв подобного рода — такой мощности, на такой глубине, могут осуществить только специалисты, причём поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определёнными технологиями", — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что теракт был совершён на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе отказываются привлекать Россию к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом газопроводов стоят именно США. После этого в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы. В Москве к этой версии отнеслись скептически: Кремль счёл публикации об "украинском следе" вбросом.
ТАСС / picture alliance / TheSvenSimon