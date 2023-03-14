Небензя: Дания, ФРГ и Швеция отказались сотрудничать с РФ по делу "Северных потоков"

Дания, Германия и Швеция отвергли предложения России по сотрудничеству в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". В частности, Москва предлагала создать совместные следственные группы, организовать политический диалог и начать процесс юридического взаимодействия, но по всем пунктам получила отказ. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу, членам Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

"Эти страны утверждают, что "российские власти информируются о проходящем расследовании диверсий". Это совершенно не соответствует действительности. На самом деле власти Дании, Германии и Швеции отвергли без каких-либо удовлетворительных объяснений все предложения о сотрудничестве по установлению исполнителей атак на трубопроводы, а также обстоятельств вокруг них, которые предложила Российская Федерация", — отметил Небензя в письме, которое также содержит переписку РФ с властями ФРГ, Дании и Швеции.

Дипломат напомнил, что убедительного ответа от руководства этих стран не получили и призывы российского премьера, а также компании "Газпром".