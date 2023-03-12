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12 марта, 16:00

Херш разнёс версию об "украинском следе" в теракте на "Северных потоках"

Херш считает, что статья NYT о "Северных потоках" призвана отвлечь внимание от его работы

Статья The New York Times об "украинском следе" в теракте на "Северных потоках" призвана отвлечь внимание от правды, считает Сеймур Херш, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, выпустивший расследование о причастности США к подрыву российских газопроводов.

"Они (власти США. — Прим. Лайфа) пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, где было много конкретики", сказал он в интервью телеканалу CGTN.

По словам Херша, у Военно-морских сил Украины нет навыков для подобной операции. Для этого необходимы эксперты в подводном плавании и использовании C-4 (разновидность взрывчатых веществ). Причём они должны тренироваться в Балтийском море "неделями и месяцами".

Версия о причастности США к диверсии на "Северных потоках" названа неудобной для ФРГ

Версия о причастности США к диверсии на "Северных потоках" названа неудобной для ФРГ

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила о вероятной вине некоей проукраинской группировки в теракте на "Северных потоках", причём спецслужбы стран Запада якобы знали об этом. Позже появилась информации об обнаружении яхты, которую использовали диверсанты, однако журналисты усомнились в этом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба счёл скоординированными данные публикации. Не верят в новую версию и в Кремле.

Обложка ©

Getty Images / Swedish Coast Guard

Матвей Константинов
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