Статья The New York Times об "украинском следе" в теракте на "Северных потоках" призвана отвлечь внимание от правды, считает Сеймур Херш, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, выпустивший расследование о причастности США к подрыву российских газопроводов.

"Они (власти США. — Прим. Лайфа) пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, где было много конкретики", — сказал он в интервью телеканалу CGTN.