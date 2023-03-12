Кулеба увидел заговор в серии статей об украинском следе в подрыве "Северных потоков"
Кулеба счёл скоординированными статьи о "Северных потоках" и отверг причастность Украины
Публикации ряда СМИ о причастности некой проукраинской группировки к подрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" не что иное, как скоординированная акция. Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с газетой Bild am Sonntag.
"Когда три газеты выпускают статьи по одной теме в течение двух дней, это скоординированная акция. Они подчёркивают разные аспекты, но ни одна из них не утверждает, что за этим стоит украинское правительство или что оно вообще было в курсе", — заявил министр.
Также он отметил, что подобные сообщения наносят ущерб стране, ведь люди запомнят, что "Украина как-то с этим связана". По его словам, после официальных итогов расследования диверсий Киев намерен обсудить данный вопрос с главой МИД Германии Анналеной Бербок и госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Могу сказать, что украинское правительство не стоит за этим. Это не было сделано под управлением правительства", — добавил он.
Ранее в ряде СМИ появилась версия о причастности к теракту на "Северных потоках" проукраинской группировки, причём западные спецслужбы якобы знали об этом. Позже была найдена якобы та самая яхта, которой воспользовались преступники. Однако в правдивости этой версии многие усомнились. А согласно данным американского журналиста Сеймура Херша, за диверсией на "Северных потоках" стоят власти США, а готовилась она в течение девяти месяцев. В Вашингтоне эти обвинения отвергли.
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