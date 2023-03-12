Кулеба увидел заговор в серии статей об украинском следе в подрыве "Северных потоков"

Публикации ряда СМИ о причастности некой проукраинской группировки к подрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" не что иное, как скоординированная акция. Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с газетой Bild am Sonntag.

"Когда три газеты выпускают статьи по одной теме в течение двух дней, это скоординированная акция. Они подчёркивают разные аспекты, но ни одна из них не утверждает, что за этим стоит украинское правительство или что оно вообще было в курсе", — заявил министр.

Также он отметил, что подобные сообщения наносят ущерб стране, ведь люди запомнят, что "Украина как-то с этим связана". По его словам, после официальных итогов расследования диверсий Киев намерен обсудить данный вопрос с главой МИД Германии Анналеной Бербок и госсекретарём США Энтони Блинкеном.