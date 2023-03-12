Версия о причастности США к диверсии на "Северных потоках" названа неудобной для ФРГ
Депутат ЕП Бек: Намёки на вину США в подрыве "Северных потоков" неудобны для Германии
Версия о причастности США к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" неудобна для властей Германии, так как Вашингтон является основным союзником Берлина. Об этом в интервью газете "Известия" заявил депутат Европарламента Гуннар Бек.
Как он указал, распространение новых предположений о виновных в теракте на трубопроводах направлено на создание путаницы и отвлечение внимания.
"Есть определённые подозрения, а западные правительства не проявляют большого интереса к расследованию этого вопроса. Мы можем сделать вывод, что они хотят прекратить дискуссию", — поведал европарламентарий.
По словам Бека, власти ФРГ не предприняли попыток выяснить раньше остальных, кто ответственен за подрыв газопроводов. Вероятно, немецкое правительство рассчитывает, что проблема исчезнет со временем. Евродепутат также спрогнозировал продолжение расследования, поскольку никакие предоставленные на сегодняшний день данные не проясняют ситуации. При этом, по мнению Бека, руководство Германии продолжит блокировать настоящее расследование произошедшего.
Напомним, согласно данным американского журналиста Сеймура Херша, за диверсией на "Северных потоках" стоят власти США, а готовилась она в течение девяти месяцев. В Вашингтоне эти обвинения отвергли. Недавно ряд СМИ синхронно сообщили о вине некоей "проукраинской группировки" во взрывах. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.
ТАСС / Zuma