Версия о причастности США к диверсии на "Северных потоках" названа неудобной для ФРГ

Версия о причастности США к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" неудобна для властей Германии, так как Вашингтон является основным союзником Берлина. Об этом в интервью газете "Известия" заявил депутат Европарламента Гуннар Бек.

Как он указал, распространение новых предположений о виновных в теракте на трубопроводах направлено на создание путаницы и отвлечение внимания.

"Есть определённые подозрения, а западные правительства не проявляют большого интереса к расследованию этого вопроса. Мы можем сделать вывод, что они хотят прекратить дискуссию", — поведал европарламентарий.