В ходе пятничного брифинга правительства Германии журналисты обратили внимание на ряд противоречий в риторике официального Берлина относительно расследований взрывов на "Северных потоках". Так, в случае с материалом журналиста Сеймура Херша о вине США немецкие власти назвали его сведения очень не подтверждаемыми, однако в отношении информации о причастности к инциденту некоей проукраинской группировки подобных оценок нет.

По словам спикера Кристианы Хоффман, "канцлер принял к сведению текущие репортажи, так же как и статью Херша". При этом она указала, что с подобными вопросами СМИ стоит обращаться к прокурору, ответственному за расследование. Журналисты указали ей на её реакцию в феврале, однако не получили внятного ответа.

"Но это же примечательно, что при первых сообщениях господина Херша федеральное правительство в вашем лице сообщало, что вам ничего подобного не известно. Разве вопрос, было ли вам сейчас что-то известно,

неоправданный?" — спросил журналист, на что Хоффман в очередной раз сослалась на расследование, которое находится "в компетенции прокурора".