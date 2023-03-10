Зеленский согласился с мнением Кремля об украинском следе в деле "Северных потоков"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появившиеся в американских СМИ сведения о причастности некоей проукраинской группировки к подрыву морских газопроводов "Северный поток". Его попросили дать оценку этой информации на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве.