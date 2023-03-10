Зеленский согласился с мнением Кремля об украинском следе в деле "Северных потоков"
Зеленский заверил в непричастности украинцев к подрыву "Северных потоков"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появившиеся в американских СМИ сведения о причастности некоей проукраинской группировки к подрыву морских газопроводов "Северный поток". Его попросили дать оценку этой информации на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве.
"Украинцы точно этого не делали", — сказал лидер Незалежной и добавил, что стоит проанализировать, кому нужны подобные публикации.
Ранее в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии на "Северных потоках" якобы причастны некие украинские силы. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом.