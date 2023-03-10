Лавров назвал детским лепетом версию западных СМИ об украинском следе в деле "Северных потоков"

"Когда вбросили последнюю волну материалов в американской и частично в германской прессе насчёт новых версий — "украинский олигарх, которому лучше самому признаться, не хотели говорить об украинском следе, потому что это могло испортить германо-украинские отношения", — и всё в таком же духе: это детский лепет", — отметил Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.