Лавров назвал детским лепетом версию западных СМИ об украинском следе в деле "Северных потоков"
Глава МИД России Сергей Лавров назвал детским лепетом последние версии западных СМИ об "украинском следе" во взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
"Когда вбросили последнюю волну материалов в американской и частично в германской прессе насчёт новых версий — "украинский олигарх, которому лучше самому признаться, не хотели говорить об украинском следе, потому что это могло испортить германо-украинские отношения", — и всё в таком же духе: это детский лепет", — отметил Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Недавно появились новые данные о диверсии: американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США. После расследования Херша в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом.
kremlin.ru