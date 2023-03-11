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11 марта, 19:14

В ФРГ сомневаются в причастности разыскиваемой яхты к взрывам на "Северных потоках"

Bild усомнился, что виновники теракта на "Северных потоках" использовали яхту "Андромеда"

Маловероятно, что парусная яхта "Андромеда" причастна к взрывам на "Северных потоках", пишет Bild. Именно на этом судне, согласно мнению официального следствия, и передвигались некие "проукраинские диверсанты". В качестве контраргумента официальной версии газета приводит отсутствие у судна подъёмного механизма для погружения крупной партии взрывчатки.

"Для трёх взрывов потребовалось бы не менее 1500 килограммов взрывчатки. На "Андромеде" нет крана, чтобы опустить такие объёмы под воду", говорится в материале.

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Ещё одной проблемой, по мнению газеты, является то, что такие объёмы взрывчатки было бы проблематично провезти через Польшу и Германию, оставшись незамеченным. Третья же несостыковка заключается в снаряжении ныряльщиков. Эксперты сомневаются, что "Андромеда" пригодна для его транспортировки. По словам представителя Германского общества спасения, эксперта по глубоководному плаванию Маттиаса Хёльцля, использовать яхту в данных целях было бы крайне проблематично.

"Только для того, чтобы опуститься на дно, [водолазу] потребовалось бы 30 литров специальной газовой смеси, на борту пришлось бы держать десятки баллонов", заявил он.

В свою очередь военный ныряльщик, служивший в ВМФ Германии, Йенс Хёнер заявил Der Spiegel, что для погружения на такую глубину потребовалось бы профессиональное оборудование — особые кислородные баллоны и специальные согревающие гидрокостюмы.

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Давление на глубине: Спецназ какой страны мог взорвать "Северный поток"

Ранее в ряде СМИ появилась версия о причастности к теракту на "Северных потоках" проукраинской группировки, причём западные спецслужбы якобы знали об этом. Позже была найдена якобы та самая яхта, которой воспользовались преступники. В Кремле считают эти публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ.

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ТАСС / АР

Матвей Константинов
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