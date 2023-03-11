Судно под флагом Греции неделю дрейфовало у мест взрывов "Северных потоков"
Business Insider: Танкер под флагом Греции неделю был у мест взрывов "Северных потоков"
Танкер Minerva Julie под флагом Греции почти за две недели до диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" несколько дней находился недалеко от мест взрывов. Об этом пишет газета Business Insider.
Издание ссылается на аналитика Оливера Александера, по данным которого судно дрейфовало поблизости с 6 до 13 сентября и в течение недели пересекало участок над трубопроводами. Издание связалось с владельцами танкера, которые объяснили, что судно находилось "в ожидании новых инструкций относительно рейса".
Изначально корабль следовал из Роттердама, после остановки отправился в Таллин, а затем в Санкт-Петербург. Показания экипажа могут быть ценными для расследования, даже если судно напрямую не связано с взрывами, однако представитель танкера, с которым общалась газета, не указал, связывались ли с ним следователи.
Лайф напоминает: газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были взорваны в сентябре 2022 года. В Европе инициировали расследование инцидента, а российская разведка обнаружила западный след в теракте. Позже американский журналист Сеймур Херш выпустил материал, согласно которому за терактом стоят власти США, а готовился он в течение девяти месяцев. В Вашингтоне эти обвинения отвергли. Недавно ряд СМИ синхронно сообщили о вине некоей "проукраинской группировки" во взрывах. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом.
ТАСС / Zuma