Судно под флагом Греции неделю дрейфовало у мест взрывов "Северных потоков"

Танкер Minerva Julie под флагом Греции почти за две недели до диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" несколько дней находился недалеко от мест взрывов. Об этом пишет газета Business Insider.

Издание ссылается на аналитика Оливера Александера, по данным которого судно дрейфовало поблизости с 6 до 13 сентября и в течение недели пересекало участок над трубопроводами. Издание связалось с владельцами танкера, которые объяснили, что судно находилось "в ожидании новых инструкций относительно рейса".