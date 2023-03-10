В Госдуме объяснили интриги вокруг расследования дела о подрыве "Северных потоков"

Депутат Госдумы Борис Чернышов заявил, что нежеланием вести прозрачное расследование теракта на "Северных потоках" Запад перечёркивает принципы, на которых сам же настаивает: незыблемость частной собственности, международных норм и законодательства. Собеседник Лайфа обратил внимание на то, что ранее наши оппоненты сами "в менторском тоне" упрекали Россию в их несоблюдении.

"А что сегодня? Сегодня они просто нарушают незыблемые, как казалось, свои же принципы. Мы видим, что империя либерализма, свобод по большому счёту давным-давно выродилась и превратилась в империю лжи, где штампуются один за другим показательные процессы против России и представителей РФ, наших граждан", — заметил Чернышов.

Парламентарий напомнил, что страны коллективного Запада вводят против нашей страны незаконные санкции и совершают ряд преступлений, закрывая на всё это глаза. Цель данной политики одна — победить и "отменить" Россию. Однако мы не оставим это без ответа и будем на законодательном, юридическом фронте и других фронтах отстаивать свою правоту, подчеркнул Чернышов.

"Здесь сила именно в правде", — заключил народный избранник.