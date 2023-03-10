В Госдуме объяснили интриги вокруг расследования дела о подрыве "Северных потоков"
Депутат Чернышов объяснил отказ Запада от прозрачного расследования по "Северным потокам"
Место подрыва "Северных потоков". Фото © Getty Images / Danish Defence
Депутат Госдумы Борис Чернышов заявил, что нежеланием вести прозрачное расследование теракта на "Северных потоках" Запад перечёркивает принципы, на которых сам же настаивает: незыблемость частной собственности, международных норм и законодательства. Собеседник Лайфа обратил внимание на то, что ранее наши оппоненты сами "в менторском тоне" упрекали Россию в их несоблюдении.
"А что сегодня? Сегодня они просто нарушают незыблемые, как казалось, свои же принципы. Мы видим, что империя либерализма, свобод по большому счёту давным-давно выродилась и превратилась в империю лжи, где штампуются один за другим показательные процессы против России и представителей РФ, наших граждан", — заметил Чернышов.
Парламентарий напомнил, что страны коллективного Запада вводят против нашей страны незаконные санкции и совершают ряд преступлений, закрывая на всё это глаза. Цель данной политики одна — победить и "отменить" Россию. Однако мы не оставим это без ответа и будем на законодательном, юридическом фронте и других фронтах отстаивать свою правоту, подчеркнул Чернышов.
"Здесь сила именно в правде", — заключил народный избранник.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на блокировку расследования теракта на "Северных потоках". Он назвал инцидент прямой атакой, прямым покушением на нашу собственность. Глава МИД подчеркнул, что расследование обязано вестись прозрачно и не должно сводиться к тому, что "шведы, датчане и немцы порешали".