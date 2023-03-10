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10 марта, 12:55

Москва ответит на возможную блокировку расследования по "Северному потоку"

Глава МИД Лавров предупредил Запад об ответе, если расследование терактов на "Северных потоках" будет заблокировано

Москва призывает к беспристрастному расследованию подрыва "Северных потоков", а если расследование диверсии заблокируют, Россия непременно ответит на прямое покушение на свою собственность. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу в эфире Первого канала.

Глава МИД подчеркнул, что расследование обязано вестись прозрачно и не должно сводиться к тому, что "шведы, и датчане, и немцы порешали".

"Конечно, мы будем думать о том, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счёту", пообещал Сергей Лавров.

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Лайф уже писал, что газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Недавно появились новые данные о диверсии: американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США.

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VK.com / МИД России

Марина Калегина
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