Москва ответит на возможную блокировку расследования по "Северному потоку"

Москва призывает к беспристрастному расследованию подрыва "Северных потоков", а если расследование диверсии заблокируют, Россия непременно ответит на прямое покушение на свою собственность. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу в эфире Первого канала.

Глава МИД подчеркнул, что расследование обязано вестись прозрачно и не должно сводиться к тому, что "шведы, и датчане, и немцы порешали".

"Конечно, мы будем думать о том, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счёту", — пообещал Сергей Лавров.