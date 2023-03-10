Лавров пролил свет на темы, которые обсуждал с Блинкеном в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях встречи "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели обсуждал с госсекретарём США Энтони Блинкеном только ситуацию в сфере стратегической стабильности и украинский кризис. Об этом рассказал сам глава российского МИД в пятницу в эфире Первого канала. Никакие другие темы не обсуждались, заверил дипломат.

"Было уже с обеих сторон сделано сообщение о том, что мы обсуждали ситуацию в сфере стратегической стабильности в контексте Договора о стратегических наступательных вооружениях и украинскую тему. Я не раскрываю никаких секретов в отношении того, о чём мы говорили. Больше мы ничего не обсуждали", — сказал Лавров.