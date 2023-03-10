Лавров пролил свет на темы, которые обсуждал с Блинкеном в Нью-Дели
Глава МИД Лавров: В ходе контактов с госсекретарём США Блинкеном на полях G20 обсуждались только ДСНВ и Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях встречи "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели обсуждал с госсекретарём США Энтони Блинкеном только ситуацию в сфере стратегической стабильности и украинский кризис. Об этом рассказал сам глава российского МИД в пятницу в эфире Первого канала. Никакие другие темы не обсуждались, заверил дипломат.
"Было уже с обеих сторон сделано сообщение о том, что мы обсуждали ситуацию в сфере стратегической стабильности в контексте Договора о стратегических наступательных вооружениях и украинскую тему. Я не раскрываю никаких секретов в отношении того, о чём мы говорили. Больше мы ничего не обсуждали", — сказал Лавров.
Напомним, что, со слов Блинкена, он якобы попросил Лаврова принять идею США по обмену заключёнными для освобождения осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана. По его словам, Америка готова вернуть домой американцев, которые удерживаются "несправедливо". В российском МИД опровергли, что такая тема имела место во время короткого разговора двух политиков. Представитель ведомства Мария Захарова назвала "невероятным" поведение администрации Соединённых Штатов Америки, которые вынесли в публичное поле переданные некорректно детали беседы.