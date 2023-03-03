В МИД опровергли просьбу Блинкена к Лаврову по освобождению американца Уилана
Захарова: Блинкен не поднимал в разговоре с Лавровым тему обмена американца Уилана
На самом деле госсекретарь США Энтони Блинкен не поднимал в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Дели тему обмена осуждённого в Москве за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, госсекретарь США на этот счёт даже не заикался. Всё, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь", — написала она в телеграм-канале.
Представитель МИД России Захарова вместе с тем назвала "невероятным" поведение администрации Соединённых Штатов Америки.
Накануне Блинкен заявил, что попросил Лаврова принять идею США по обмену заключёнными для освобождения Уилана. По его словам, Америка готова вернуть домой американцев, которые удерживаются "несправедливо".
Напомним, американец Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. Причём сам Уилан отрицал вину и заявлял, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Несмотря на это, обвинение собрало доказательную базу. В июне 2020 года он был приговорён к 16 годам колонии. После обмена российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер семья Уилана разочаровалась в том, что выбрали не его.
Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья