В МИД опровергли просьбу Блинкена к Лаврову по освобождению американца Уилана

На самом деле госсекретарь США Энтони Блинкен не поднимал в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Дели тему обмена осуждённого в Москве за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, госсекретарь США на этот счёт даже не заикался. Всё, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь", — написала она в телеграм-канале.

Представитель МИД России Захарова вместе с тем назвала "невероятным" поведение администрации Соединённых Штатов Америки.